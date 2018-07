Anzeige

Ketsch.Es ist vollbracht: Das cineastische Herz der Enderle-Gemeinde schlägt wieder. Genau vier Wochen und einen beachtlichen fünf-stelligen Betrag nahmen die Renovierungsarbeiten des Kinosaals im Central Kino in Anspruch. Und der neue Look aus kräftigem Rot und Grau stieß bei den Matinee-Besuchern auf überwältigenden Zuspruch. Die Superlative reihten sich wie Perlen einer Kette ans Revers der Vereinsmitglieder. Von „fantastisch“ über „sehr stilvoll“ bis zu „frisch, aber den alten Flair erhalten“ zeigten sich die ersten Kinobesucher restlos begeistert – was beim ersten und zweiten Vorsitzendes des Kinovereins Hannes Piechotta und Hansdieter Gehres offensichtlich für Ausschüttungen von Glückshormonen zu sorgen schien. Die beiden strahlten jedenfalls um die Wette: „Für uns waren die Arbeiten eine große Sache und dass diese nun so ankommen, macht natürlich glücklich.“

Klar geht man ins Kino wegen des Films. Aber in Ketsch kommt mit dem eigentümlichen Lichthaus-Charme aus der Gründerzeit der Bundesrepublik noch ein weiterer Grund hinzu. Der Gang ins Central Kino ist fast eine kleine Zeitreise. Wobei sich diese Zeitreise nur auf das Design bezieht. Technisch, meinte Gehres, „müssen wir uns nicht verstecken, da halten wir jedem Vergleich mühelos stand“.

Neu aufgepolsterte Sessel

Und auch das Design atmet nur atmosphärisch den Geist der 50er Jahre. Die Sessel, neu aufgepolstert und sehr bequem, und der graue Teppich genügen den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts jedenfalls in Gänze. Kurz nach dem Beginn der Arbeiten erklärte Gehres unserer Zeitung, dass sich einiges ändern werde, aber der Charme des Kinos erhalten bleibe. Er hat, das kann nun ohne jeden Abstrich zugestanden werden, gemeinsam mit seinen Vereinskollegen geliefert.