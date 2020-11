Corona rückt Wohnqualität in den Fokus

Ketsch.Der CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm besuchte das Ketscher Möbelhaus Keilbach, welches als mittelständisches Familienunternehmen seit 1972 in der Region etabliert ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Andreas und Alexandra Keilbach hätten berichtet, dass die Corona-Zeit das Möbelhaus vor viele Herausforderungen stellte. Durch die zahlreichen Corona-Verordnungen, Hygienebestimmungen und die Mehrwertsteuersenkung habe es bürokratische Hürden gegeben, so dass von den 25 Mitarbeitern rein rechnerisch eine Vollzeitmitarbeiterin nur mit den neuen bürokratischen Vorgaben beschäftigt war.

Die Corona-Zeit mit dem Lockdown und Homeoffice habe aber auch dafür gesorgt, dass die Wohnqualität erneut in den Fokus gerückt sei. Während viele Kunden schon in den letzten Jahren die Küche immer häufiger als Wohnmittelpunk umgestaltet hätten, habe die Zeit zu Hause für größere Veränderungen in den anderen Zimmern gesorgt. Die höheren Wohnansprüche hätten einen Beitrag geleistet, dass maßgeschneiderte Küchen oder Büros selbstverständlich seien.

Momentan gebe es aber bei manchen Produkten Lieferschwierigkeiten von Zulieferern – so verspreche Geschäftsführer Andreas Keilbach die Ersparnis der Mehrwertsteuersenkung bei Vertragsabschluss bis 31. Dezember auch bei Auslieferung im neuen Jahr weiterzugeben.

„Uns liegt viel daran, dass unsere Kunden mit dem Kauf zufrieden sind und ein gutes Gefühl bei ihrer Bestellung haben, nicht nur, dass sie wegen der Mehrwertsteuersenkung übereilt bestellen“, wird Andreas Keilbach in der Mitteilung zitiert.

Viele Kunden empfehlen weiter

Besonders stolz sei das Möbelhaus Keilbach darauf, dass der Stammkunden- und Weiterempfehlungkundenanteil bei 70 Prozent liege. Das Erfolgsrezept sei neben der hohen Qualität der Möbel der Kundenservice und die hauseigenen Monteure, die beständig zuverlässige Arbeit leisteten.

Für das Möbelhaus ende der Service nicht bei der Lieferung, sondern gehe weit darüber hinaus, so die Mitteilung. Seit Jahren habe sich der Ketscher Familienbetrieb auf Koch-events spezialisiert. Für Alexandra Keilbach gehöre zu einer hochwertigen Küche auch selbstverständlich das hochwertige Essen. Die Abteilung mit Weber-Grills zähle zu einer der größten der Region und so seien auch die Weber-Grill-Kurse meist schnell ausgebucht. Es habe schon Candle-Light-Shopping oder auch Kochkurse wie „leichte Küche“, „Italienische Küche“ oder „Trend Bowl: gesund und lecker“ sowie „Männer kochen für ihre Frauen“ mit dem Italienischen Koch und Künstler Fania gegeben, der schon seit 2009 für die leckersten Kreationen zuständig sei.

CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm habe sich jedenfalls beeindruckt gezeigt, wie sich das Familienunternehmen neben den großen Ketten auf dem Markt behaupte und durch ein hohes Maß an Kundenservice einen großen Kundenstamm erarbeitet habe oder in verschiedenen Bereichen, wie den Weber-Grills, ein Alleinstellungsmerkmal für sich sprechen lasse, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020