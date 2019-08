Da kann man nur klagen

Es ist erstaunlich, welche Probleme wir haben. Zuletzt wurde ich aufgeschreckt, weil sich das Berliner Verwaltungsgericht damit beschäftigen musste, dass ein Mädchen nicht im Staats- und Domchor mitsingen darf. Der Chor trällert seit 1465 als reiner Knabenchor. Die Mutter, wie zufällig Anwältin und gar auf Diskriminierung spezialisiert, wollte ihre talentierte Neunjährige zwischen die Knaben klagen und scheiterte – zum Glück.

Wie man überhaupt auf die Idee einer Klage kommen kann, ist mir ein Rätsel. Knaben, das sind doch die mit den Zipfelchen. Und Mädchen haben andere Vorzüge. Beispielsweise lassen sie das in Mädchenchören hören. Und es soll hierzulande sogar gemischte Chöre geben. Vielleicht sind nicht alle Chöre so gut wie der Berliner Knabenchor. Aber es gibt sehr gute – auch unter den reinen Mädchenchören und unter den gemischten. Insgesamt sehe ich nicht die geringste Diskriminierung.

Aber nein, das Gericht befasste sich am Verhandlungstag drei Stunden während der Sitzung mit dem Thema und zog sich zwei Stunden zur Beratung zurück – allein diese fünf Stunden sind sinnlose Vergeudung. Dabei ist überall zu lesen, dass die deutsche Justiz überlastet ist.

Mir fehlt im speziellen und im allgemeinen Fall der Sinn für die Selbstreflexion: Ich kann nicht alles haben, selbst für meine Kinder nicht.

Wobei mir neuerdings schon zu denken gibt, dass nach dem Sport die Damen allein in ihrer Dusche verschwinden. Aus subjektiv empfundenem Spaß, der mir so genommen wird, erahne ich da eine satte Diskriminierung. Mein Schwager ist Anwalt. Was der wohl zu einer Klage sagt, die ich deshalb anstrengen wollte? Vermutlich gar nichts, denn er ist zu sehr mit dem dümmlichen Nachbarschaftsstreit beschäftigt, weil der Apfelbaum seine Früchte – mit Sicherheit böswillig – über dem Grundstück des anderen abwarf.

