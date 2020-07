Da wurde auch schon mal auf der Toilette geübt

Ketsch.. Viele ältere Ketscher kennen Emmi Scheer, was vielleicht daran liegt, dass die Ketscherin, die in Heidelberg geboren wurde, an einer ganz renommierten Stelle viel Zeit in der Kindheit verbracht hat. Bereits als Neunjährige stand sie jeden Sonntag mit ihrem Eiswagen an der „Kurpfalz“, einer ehemaligen Ketscher Gaststätte nahe der Ecke Gutenbergstraße und Enderlestraße. Dort kamen die Ketscher

...