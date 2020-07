Dankbarkeit ist in allen Facetten spürbar

Ketsch.„Wir machen im Programm des Kirchenkinos dort weiter, wo wir Corona-bedingt Anfang des Jahres pausieren mussten“, erklärt Pfarrer Christian Noeske. Er freut sich über die rund 40 Besucher, die großes Interesse am sensiblen Dokumentarfilm „Frosch im Schnabel“ zeigten und gerne wieder zum Kirchenkino ins Central Kino in die Enderlestraße gekommen sind. In diesem Film gelingt es dem Mannheimer

...