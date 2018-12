Darstellerische Reise analysiert Bachs Werke

KETSCH.„Unsere Kirche sieht ganz anders aus – aber auch richtig schön“, zeigte sich Pfarrer Christian Noeske beeindruckt, als er kurz vor Beginn der Aufführung des Musiktheaters Tatjana Worm „Der Bach-Code – eine Reise in die weihnachtliche Symbolik von Bach“ ins Gotteshaus eintrat. Was er und die Besucher der Vorstellung sahen, war ein gänzlich in weiße Tücher gehüllter Altar, ebenso die Kanzel und die Stufen zum Altarraum.

Mystisches Licht umspielte die Szenerie – bläulich, grünlich, weiß, auf den Kirchenbankreihen flackerten LED-Kerzen. Dargestellt wurde ein Ausschnitt einer Vorlesung des Doctus Mathematicus (Philipp Schmale), der seinen Studentinnen (Anna und Eva Bruckner, Anna Seitz) „Das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach als Ergebnis der gleichstufigen Stimmung und Meilenstein der europäischen Musikgeschichte“ vorstellte.

Von Fachbegriffen überschüttet

Er überschüttete seine Studentinnen mit Fachbegriffen aus der Musiktheorie und rief damit entsprechende „Fragezeichen“ hervor. Plötzlich erschien mit dem Klang der Wolfsquinte Poetica (Paula Krieger) und bot an, den verlorenen Sinn zu suchen. Eine Wolfsquinte ist eine stark „verstimmten“ Quinte, ein musikalisches Intervall das fünf Tonstufen umfasst. Eine beeindruckende musikalische und darstellerische Reise als Analyse der Werke Bachs begann, die im direkten Hörvergleich etwa Quinte und Wolfsquinte lieferte.

Kurzsequenzen am Klavier

Anschaulich intonierte Kurzsequenzen am Klavier (wechselnd Tatjana Worm als Laborate, Anna Seitz, Eva Bruckner, Anna Bruckner, Philipp Schmale), im Zusammenspiel von Flöte (Michael Rittmann), Cello (Kalliope Eberhardt-Rittmann) sowie E-Piano (Charlotte Steinberg) unterstützen die Schilderungen zur Intention des Komponisten, die sich in den Notenwerken widerspiegeln.

Angelehnt hatten sich die Akteure des Musiktheaters bei ihren Erkundungen bei den Bachforschern Albert Schweitzer und Boleslaw Jaworskij, was ihnen half, sich Inhalte zu erschließen. In zahlreichen Fugen und Chorälen Bachs ist die Vertonung seines Namens als Kreuzmotiv zu hören. Im Altarraum wurden zur Verdeutlichung die Buchstaben B, A, C, H am Kreuz arrangiert eingeblendet, die Tonfolge eingespielt.

Still war es in der mit wenigen aufmerksamen Zuschauern und Zuhörern besetzten Kirche. Diese jedoch erlebten aus dem „Wohltemperierten Klavier“ Bachs die Präludien es-Moll, C-Dur, e-Moll, g-Moll sowie das Präludium und die Fuga B-Dur, die Basis für das szenische Spiel der weiß gekleideten Maria (Anna Seitz) und Elisabeth (Elena Textor) waren.

Mit sonorer Stimme verlas der Evangelist (Nikolaus Eberhardt) die Begebenheiten rund um die Geburt Jesu, die Darsteller bewegten sich pantomimisch dazu. Final erschien ein Teilbild aus Raffaels „Sixtinische Madonna“ über dem Kreuz projiziert, was die musikalische und gespielte Szene um Jesu Geburt optisch noch intensivierte. Fantasiereich, mit beeindruckenden bewegten wie unbewegten Bildern umgesetzt, erschloss sich so die Bach’sche Musik. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018