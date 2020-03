Das Evchen von einst wird nun zur Kunigunde

Ketsch.Das Theaterspielen hat Sonja Keller schon immer fasziniert. Und auch im Interview, beim Erzählen, merkt man der sympathischen „Kunigunde in spe“ allein schon an den strahlenden Augen ihre Leidenschaft für die Bühne an. Es sei irgendwie ein wenig wie eine Sucht, diese Abfolge vom Lernen von Texten, bei dem sie am liebsten ganz für sich sei, die Aufregung vor den Auftritten, bei denen ihre Hände

...