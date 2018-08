Anzeige

Der Auftakt beim 67. Backfischfest ist seit gestern Abend gemacht – jetzt kann durchgestartet werden:

Das Programm am heutigen Samstag beginnt mit dem Wirtschaftsbetrieb und dem Rummel ab 15 Uhr. Die Abholung des Fischerkönigs mit einem großen Umzug startet um 17 Uhr. Am Rathaus ist Aufstellung, ehe es mit Musikbegleitung über die Hockenheimer Straße in den Kreuzwiesenweg und zum Anglerheim am Anglersee geht. Nach einer Feier und der Übergabe der Amtskette setzt sich der Tross gegen 19 Uhr wieder Richtung Festplatz in Bewegung. Er endet im Festzelt im Bruch, wo der neue Fischerkönig Rosen an die Damen verteilt. Ab 20.15 Uhr betritt die Band „Radspitz“ die Bühne zum ersten von drei Auftritten beim BFF.

Am morgigen Sonntag geht es schon um 10.30 Uhr weiter. Dann steht der Frühschoppen mit Backfischessen für die Dorfältesten der Enderlegemeinde sowie für Ehrengäste an – begleitet von „Die Ganoven“, eine neue Band auf dem Backfischfest. Um 17 Uhr haben „Die Ganoven“, die bayrisch, freche und spritzige Band mit Alpenrock und Hits aus den Charts, ihren zweiten Auftritt an diesem Tag. Um 19 Uhr steht der Fischertreff, bei dem befreundete Angelsportvereine ihre Aufwartung machen, auf dem Programm.