Da hat die Trainerin eine Idee, wie sie den Teamgeist ihrer Spielerinnen stärken kann: „Ein Team besteht aus vielen Spielerinnen. Aber all die vielen Spielerinnen gehören zusammen und bilden ein Team. So ist es auch bei uns. Denn wir alle sind durch einen Teamgeist zu einer Mannschaft verbunden.“

In der Gruppenphase wurden dann Fußball-Rasseln mit Glöckchen gebastelt. So kann die Lieblingsfußballmannschaft lautstark angefeuert und der Torjubel unterstützt werden. Aber selbstverständlich wollten die Kindergottesdienstkinder nicht nur Fußballfan-Utensilien basteln, sondern selbst aktiv werden: Im Kirchhof gab es Torwandschießen, einen Trippel-Parcours sowie ein Mini-Fußballspiel. Dabei konnten sich die Kinder austoben und ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen.

Schließlich kamen alle wieder zum gemeinsamen Abschluss zusammen. Doch auch hier gab es eine Besonderheit: Das indische Patenkind der Kindernothilfe, für das in jedem Kindergottesdienst gesammelt wird, hat seinen Unterstützern einen Brief geschrieben. Nicole Sedlmeyr, die den Brief übersetzt hat, las ihn den Kindern vor: Barath beschrieb nicht nur, was er in den Schulferien erlebt hatte, sondern auch, dass er in der Schule gute Noten geschrieben habe und nun in die 7. Klasse kommt. Außerdem habe er Schwimmen gelernt. Er bedankt sich für die finanzielle Unterstützung seiner schulischen Ausbildung und seiner Familie.

Nach dem Segenskreis gingen die fröhlichen Kinder nach Hause, um am späten Nachmittag die deutsche Nationalmannschaft mit ihren neu gebastelten Fußball-Rasseln zu unterstützen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.06.2018