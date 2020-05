Das Wunder von Pfingsten

Hallo Kinder! Dieses Wo-chenende steht Pfingsten vor der Tür. Wisst ihr denn auch, warum wir dieses christliche Fest überhaupt feiern? Das Wort „Pfingsten“ kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie „der 50. Tag“. Solange hat es nämlich seit Ostern gedauert, bis Jesus wieder auferstanden war. Die zwölf Apostel, das waren die ersten Anhänger von Jesus, empfingen an diesem Tag den Heiligen Geist. Das war nicht irgendein Schreckgespenst, nein. Er trat den Jüngern in Form eines Brausens vom Himmel auf, dann erschienen feuerartige Zungen, die sich auf jeden Apostel setzten. Dadurch hatten sie die Fähigkeit, ganz viele Sprachen wie Arabisch, Griechisch und Latein zu sprechen – das war damals so verbreitet wie heute Englisch, Französisch oder Spanisch. Mit dieser neuen Gabe sollten sie allen Menschen, egal aus welcher Kultur, von Jesus berichten. Die Menschen, die das beobachteten, waren erst mal verwirrt von den neuerworbenen Talenten der Apostel und dachten, die Auserwählten seien betrunken.

