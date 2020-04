Datensalat im Homeoffice

Homeoffice – muss ja nicht jeden Arbeitstag sein, aber vielleicht ein- oder zweimal die Woche, das wär’s doch. Ich gehöre zu jenen, die sich das jahrelang gewünscht hatten. Dann geriet es fast in Vergessenheit, rutschte zumindest in der Prioritätenliste weiter nach hinten oder passte nicht mehr sonderlich zum Job. Jetzt – Corona sei Dank – hat sich dieser Wunsch erfüllt. Und es ist wieder nicht recht.

Denn: Plötzlich haben alle Homeoffice. Die Frau. Und die Kinder in Form von Homeschooling auch. Es ist nichts Besonderes mehr. Alle sind daheim. Und alle wollen sie dieses Homeoffice genauso mit all seinen Angeboten genießen wie ich.

Schon wenn der Große seine von der Schule übermittelten Aufgaben erledigt, muss er ins Internet. Auch die E-Mail der Klassenlehrerin des Kleinen lässt sich nur online lesen, sonst gehen die Übungen aus der Grundschule nicht weiter. Und die Frau muss sowieso am Laptop stets im Netz sein – das erfordert die Arbeit. Da wird schon viel Datensalat übers Wlan verteilt.

Die Lage spitzt sich langsam zu, als mein zweiter Hallo-Wach-Kaffee auf dem Tisch dampft. Jetzt dampfe ich mein Arbeitsgerät hoch und möchte auch etwas von den leckeren Daten abhaben. Nach und nach werden Apparate zugeschaltet, schließlich hängen alle Handys, iPads und sonstigen Player am Wlan.

Das geht eine Weile gut, der Tag ist lang, richtig prekär wird die Lage ziemlich sicher Richtung Abend. Die Frau setzt die anberaumte Videokonferenz mit den Freundinnen in Gang – Hühnerabend geht auch online – und der Kleine streamt längst „Gregs Tagebuch“, lacht vergnüglich vor dem Fernseher. Doch plötzlich dringen Schreie durch. Es muss aus der Nähe der PS 4 gekommen sein: „Sch . . . Internet! Es lackt, es lackt einfach.“ Filius zwei war beim Gamen nur zweiter Sieger und schaut mich vorwurfsvoll an. Ich scheine schuld zu sein. „Habt ihr auch kein Internet?“ kommt die Frau auch schon fragend dazu. Sie schimpft: „Ausgerechnet jetzt.“ Und der Kleine ist in gereizter Stimmung gen Küche unterwegs, muss eine Zwangspause nutzen: „Da steht was von langsamer Verbindung.“

Okay, verstehe, ich nehm’s auf meine Kappe, habe ich halt mal wieder den falschen Anbieter ausgesucht. Das Homeoffice ist echt „toll“ – vielleicht mit Wlan für vier Personen; gibt’s sowas? Doch bis das installiert wäre, ist Corona auch wieder vorbei.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020