Demenzerkrankung ist extrem facettenreich

Ketsch/Region.Wie es ist, wenn man selbst spürt, dass einem nicht mehr viel Zeit bleibt, wenn beide Partner einer Gemeinschaft unheilbar krank sind, das zeigt eindrücklich der Film „Das Leuchten der Erinnerung“, der am Weltalzheimertag im Central Kino gezeigt wurde.

Im fast voll besetzten Saal mischten sich unter Interessierte und Betroffene Vertreter der Generationenbüros Schwetzingen, Ketsch und Oftersheim, der Volkshochschule, aus den Pflegeheimen ProSeniore Residenz, des GRN Seniorenzentrums, des Pflegestützpunkts Rhein-Neckar und der Nachbarschaftshilfen aus einigen Orten.

Nicole Blem vom Schwetzinger Generationenbüro gehörte zum Organisationsteam für diesen Abend, das die französisch-italienische Produktion ausgewählt hat, Impulse für eine Diskussions- und Informationsrunde im Anschluss zu geben. Sie begrüßte und lud zur anschließenden Diskussionsrunde ein.

Fast zwei Stunden lang erlebten die Kinobesucher die besondere Abschiedsreise des Paars, das sich wider alle Sorgen der Familie ins Wohnmobil setzt und durch Amerika tourt. Ella, hervorragend von Helen Mirren dargestellt, ist an Krebs erkrankt, weiß, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. John, von Donald Sutherland mit Esprit verkörpert, ist sehr gebildet, will nicht akzeptieren, dass ihn sein Gedächtnis zunehmend verlässt.

Miteinander quasi ein Leben lang verbunden kristallisiert sich immer mehr heraus, dass beide ohne einander nicht leben können und wollen. Im Oldtimer-Wohnmobil ist Raum für Gespräche über alles Mögliche auch Raum für Zärtlichkeiten. Auf dem Roadtrip zurück zu Erinnerungen, zu Orten des gemeinsamen Glücks, gibt es mindestens eine entscheidende Szene, die das Vorhaben fast zum Kippen bringt: In seiner Verwirrung spricht John Ella mit dem Namen seiner geheimen Liebschaft, deren bester Freundin an.

Sich des Fremdgehens bewusst werdend, packt Ella seinen Koffer und setzt ihn in einer Hilfseinrichtung ab. Sie hat genug, ist verletzt. Nach einer durchzechten Nacht, in der sie sich Dias aus glücklichen Tagen anschaut, holt sie John wieder ab. Die Entscheidung beider Leben ein Ende zu setzen, hat sie da schon getroffen. Abends im Wohnmobil setzt sie es in die Tat um, liegt an ihren John gekuschelt auf dem Bett und lässt die Abgase des Campers in den Innenraum strömen.

Szenenwechsel auf den Friedhof zu beider Beerdigung. Die Kinder sind da, der Jüngste, der die Eltern aufopfernd pflegte, akzeptiert zunehmend, dass es der Wille der Eltern war, auf diesem Weg zu gehen. Das Licht im Saal ging an und leider verließen gut die Hälfte der Zuschauer den Raum.

Fallzahlen nehmen stetig zu

Wer geblieben war, bekam einige Zahlen von Blem: „In Deutschland leiden mehr als eine halbe Million Menschen an Alzheimer, insgesamt 1,7 Millionen Menschen leiden an den unterschiedlichen Ausprägungen der Demenzen – die Zahl nimmt kontinuierlich zu.“ Etwa drei Millionen Erkrankte seien es im Jahr 2050 nach einer Berechnung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels. Der Weltalzheimertag mit dem Motto „Demenz – dabei und mittendrin“ sollte sensibilisieren, dass es wichtig für die Erkrankten ist, am normalen Leben teilzunehmen.

Weil aber die Angehörigen sehr leiden, weil ein geliebter Mensch manchmal schnell, manchmal langsam, einfach verschwindet, gibt es Hilfs- und Entlastungsangebote in der gesamten Region, die zu nutzen Blem motivierte: „Einige Stunden Auszeit, einmal wieder Zeit nur für sie selbst, das gibt ihnen Kraft.“ Beispiele seien Gesprächskreise für pflegende Angehörige, das Café Vergissmeinnicht, Kochgruppen, Demenz-Wohngruppen.

In der Diskussion mit der Sozialpädagogin Anne Arend-Schulten, die auch „Palliativ Care“-Fachkraft ist, drückten die Besucher aus, dass der Film die Realität nicht richtig abgebildet habe: Einen dementen Menschen ans Steuer eines Fahrzeugs zu lassen, sei verantwortungslos. „Die Demenzerkrankung ist extrem facettenreich“, schilderte die Fachfrau zudem das Auf und Ab zwischen guten Phasen und zunehmendem Vergessen. Sie habe großen Respekt vor den Pflegenden, stellte sie fest, lege aber ans Herz, an sich selbst zu denken und die breitgefächerten Hilfsangebote zu nutzen: „Ansprechpartner haben sie unter anderem in den Generationenbüros, den Seniorenbüros ihrer Stadt.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.09.2018