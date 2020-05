Den Druck bündeln

Ketsch.Volker Ziesling lädt zur Gründung einer Bürgerinitiative „Waldwende jetzt!“ ein. Das erste Treffen soll am Dienstag, 16. Juni, stattfinden. Eingeladen sind Vertreter aller am Wald interessierten Gruppen in der Rheinebene. So sollen die Interessen besser gebündelt werden.

Hauptziele der Initiative sind laut Einladung der Verzicht auf Holzeinschlag in den Wäldern der Rheinebene, die Befahrung der Waldstandorte, das Nein zum Anbau von exotischen Baumarten, die mechanische Zurückdrängung der Neophyten, also Pflanzen, die eigentlich nicht in der Rheinebene zuhause sind, das Verbot des Pestizideinsatzes und neue Formen des Wassermanagements. Interessante Bereiche seien da neben der Rheininsel auch die Planung für das Gewann Entenpfuhl.

Start per Videokonferenz

„Ich stelle mir vor, in regionalen Arbeitsgruppen zu arbeiten“, erklärt Ziesling. Die lokalen Initiativen sollten damit allerdings nicht ersetzt werden. Und so möchte er Einzelpersonen, Verbände oder Bürgerinitiativen für die Initiative gewinnen, um einen gemeinsamen Entscheidungsdruck in der Politik und den Forstverwaltungen aufzubauen. Ziel sei ein Paradigmenwechsel in der Behandlung der Wälder in der Rheinebene und den Vorbergzonen.

Die Gründungsveranstaltung der Bürgerinitiative „Waldwende jetzt!“ ist am Dienstag, 16. Juni, um 19 Uhr als Videokonferenz. zg/ras

Info: Kontakt über volker.ziesling@ t-online.de

