Der Chihuahua mit dem kranken Herz

A 3 Richtung Frankfurt

Anschlussstelle Rohrbrunn gesperrt

Für das Einheben von Betonfertigteilen an der bestehenden Anschlussstelle Rohrbrunn der Autobahn 3 ist am Donnerstag, 23. August, zwischen 7 und 22 Uhr die Sperrung der Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Frankfurt erforderlich, ...