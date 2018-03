Anzeige

Ketsch.Anpacken, mithelfen und engagiert sein: Zur gemeindeweiten Geländesäuberungsaktion sind alle Ketscher Einwohner am morgigen Samstag aufgerufen: Von 10 bis 13 Uhr sollen verschiedene Ortsgebiete abgelaufen und Müll eingesammelt werden.

Es ist geplant, die Arbeiten in einzelne Bereiche zu unterteilen. Treff punkt ist um 10 Uhr am Rathaus-Parkplatz. Von dort aus erfolgt die Zuteilung. Da die Bereiche unterschiedlich weit entfernt liegen, sollten die Bürger mit entsprechenden Fahrzeugen (Autos oder Fahrräder) zum Rathaus kommen. Auch Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich zu beteiligen. Für den Abschluss der Aktion ist ein gemütlicher Ausklang in der Rheinhallengaststätte vorgesehen. gvk