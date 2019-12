„Der Grinch“ hasst das Fest

Ketsch.Das Central Kino in Kooperation mit der Kolpingsfamilie laden am Samstag vor Weihnachten zum Familien-Weihnachtsfilm ein. Am 21. Dezember um 14.30 Uhr steht „Der Grinch“ auf dem Programm.

In der animierten Verfilmung des berühmten Kinderbuchs von Dr. Seuss spricht Otto Waalkes den Grinch. Der grüne Miesepeter lebt mit seinem Hund in einer Höhle oberhalb der Ortschaft Whoville. Die Bewohner des Dorfes lieben Weihnachten. Der Grinch aber hasst das Fest. Er beschließt das nächste Weihnachten zu sabotieren. Als Weihnachtsmann verkleidet stiehlt er die Geschenke, doch dann merkt er, dass die Dorfbewohner auch ohne materielle Gaben ausgelassen feiern können. Bei der Familienvorstellung kostet der Eintritt 2,50 Euro, Kinder bekommen Popcorn dazu. zg

