„Der Jazz lebt davon, ihn als Gruppe zu improvisieren“

Ketsch.Sobald Noah Diemer die Tasten des Klaviers anschlägt, versinkt er förmlich in der Musik. Sein Blick ist konzentriert und gleichzeitig verloren in der Melodie, hingebungsvoll bewegt sich sein Körper zum Takt. Man spürt, dass sich der 19-Jährige im Jazz wohlfühlt. Stundenlang könnte er improvisieren, ohne dass es ihm oder so manchem Jazz-Liebhaber langweilig würde.

Nur gab es wochenlang kein Publikum, vor dem er spielen durfte. Auch die gemeinsamen Jamsessions mit befreundeten Musikern konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden. „Dass ich so lange weder mit anderen zusammen noch vor Publikum spielen konnte, war wirklich schade“, erzählt Noah Diemer, „der Jazz lebt davon, ihn gemeinsam als Gruppe zu improvisieren und nicht nur alleine für sich zu spielen. Und dann wurden auch noch total tolle Konzerte abgesagt, auf die ich mich am meisten gefreut hatte.“

Die Gesundheit aller ging natürlich vor, doch die gemeinsamen Auftritte fehlten. Sowohl den Musikern als auch dem Publikum. Deshalb musste eine Übergangslösung her, um beide Seiten zu vertrösten. Sobald es die Corona-Regeln erlaubten, spielte Diemer im Duo oder Trio Livestream-Konzerte im Internet. Eine große Erleichterung, sagt der Ketscher: „Ich war so froh, als ich immerhin wieder mit anderen zusammen spielen und improvisieren konnte. Das ist ein völlig anderes Gefühl als alleine. Jazz muss so lebendig wie möglich sein, dass sich so etwas wie ein Dialog in der Musik ergibt.“

Sieben Stunden am Tag proben

Die viele freie Zeit nutzte er außerdem, um sich für ein Jazz-Studium zu bewerben. Fast sieben Stunden lang saß er täglich am Klavier, um für die Aufnahmeprüfung zu proben. Diese konnte aus gegebenem Anlass nur online stattfinden. Diemer spielte also Zuhause vor der Webcam, während die Prüfungskommission im Videochat zuschaute.

Das lange Üben zahlte sich aus. Der Ketscher ergatterte einen der beliebten Plätze für ein Jazz-Studium an der Universität Stuttgart: „Ich freue mich total über die Zusage, denn es ist wirklich schwierig, an Musikhochschulen angenommen zu werden. Bei Hubert Nuss, einem der besten Pianisten Deutschlands, habe ich Einzelunterricht - ich freue mich jetzt schon wahnsinnig, bei ihm lernen zu dürfen. “

Ein Impuls für alle

Seit seinem fünften Lebensjahr spielt Noah Diemer Klavier. In der Oberstufe widmete er sich immer mehr der Jazzmusik. „Ich liebe am Jazz seine Spontanität“, schwärmt Diemer, „Es ist so faszinierend, wenn ich zusammen mit einer Band spiele und mitten im Stück ein neuer Impuls von jemandem kommt, den dann alle in ihr Spiel aufnehmen.“ Auf seiner ehemaligen Schule, dem Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium, erfuhr er aufgrund des musikalischen Schwerpunkts viel Unterstützung. Was mit kleineren Auftritten vor seinem Jahrgang begann, führte zu eigenen Konzerten in Jazz-Clubs oder Freiluftbühnen.

Doch erst kurz nach seinem Abitur im vergangenen Jahr wurde ihm klar, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen möchte. Sein Ziel ist es, von der Musik leben zu können. Der 19-Jährige weiß aber auch, dass das nicht immer einfach werden wird: „Die Konkurrenz als Pianist ist im Jazz extrem hoch und damit Geld zu verdienen, ist wirklich schwierig.“ Der Ketscher hält sich noch offen, ob er später nur als Konzertpianist arbeiten möchte oder Jazz auch unterrichten wird.

Derweil war die Freude über das Ende des langen Wartens übergroß: Noah Diemer dufte endlich wieder vor Publikum auftreten. Zusammen mit dem Saxofonisten Carl Krämer füllte der Nachwuchsmusiker die Mannheimer Jazz-Bar „Kazzwoo“ mit rhythmischen Klängen. Zu Getränken und leichten Snacks wippten die Zuschauer entspannt mit. Die Mischung aus Eigenkompositionen und Jazzstandards sorgte an dem lauen Sommerabend für eine lockere, beschwingte Stimmung des Publikums.

Verständnis für die Profis

„Ich bin froh, dass ich zu Corona-Zeiten noch nicht von der Musik leben muss. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Musiker finanziell wirklich hart ist, weil alle Konzerte abgesagt wurden und nach wie vor auch noch abgesagt werden. Es hat unglaublich Spaß gemacht, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und vor Publikum zu spielen. Und es scheint den Zuschauern wohl ganz gut gefallen zu haben“, sagt Diemer augenzwinkernd und zeigt auf den gut gefüllten Hut für das Trinkgeld.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020