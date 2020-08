Ringen

RKG trotzt Corona: Bundesliga-Beginn kann kommen

Reilingen/Hockenheim gehört zu den 17 Teams in drei Gruppen, die am 3. Oktober in die Bundesliga starten. In der Südweststaffel befinden sich sechs Kontrahenten. Geschäftsführer Michael Müller hofft auf zusätzlich Sponsoren.