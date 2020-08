Der neue Kantor: Ich bin sehr gerne hier

Ketsch/Brühl.Schon seit Beginn dieses Jahres hat Kantor Stefan Göttelmann die Kantorei der katholischen Kirchengemeinde unter seinen Fittichen und koordiniert die kirchenmusikalischen Gruppen.

Nachdem nun das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg die formale Zustimmung für das Wirken des Kirchenmusikers gegeben hat (wir berichteten), wurde Stefan Göttelmann im Vorabendgottesdienst am Samstag in der Kirche St. Sebastian offiziell der Kirchengemeinde vorgestellt.

Internationale Orgelwettbewerbe

Reich ist sein Erfahrungsschatz – das verdeutlichen seine zahlreichen Kantorenstellen, seine Tätigkeit als Instrumentallehrer für Orgel am Bach-Gymnasium Mannheim und seine professoralen Aufgaben an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Seine Wettbewerbstätigkeit bei nationalen und internationalen Orgelwettbewerben haben seinen Lebensweg ebenso geprägt wie seine Reisen als Cembalist und Konzertorganist in ganz Europa und in Amerika.

Pfarrer Erwin Bertsch brachte mit seinen herzlichen Willkommensworten zum Ausdruck, dass die derzeitige Tätigkeit als Kantor durch die Vorsichtsmaßnahmen der Corona-Pandemie geprägt seien.

„Die musikalische Gestaltung unserer Gottesdienste nur mit Orgelstücken ohne Mitgesang ist gar nicht so einfach, wie es scheint. Ebenso die Koordination zur Auswahl einer bestimmten kleinen Gruppe von Kantoreimitgliedern, die mit ihren Stimmen die Gottesdienste bereichern“, verdeutlichte Pfarrer Erwin Bertsch.

„Ich bin sehr gerne hier“, meinte im Anschluss Kantor Göttelmann bei seiner persönlichen Vorstellung. Noch selten habe er eine so gute und qualifizierte Zusammenarbeit von Haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern einer Kirchengemeinde vorgefunden wie in Brühl und Ketsch. Der Kantor freut sich darauf, seinen Anteil dazu beitragen zu können und mit seinem Wirken das Leben in der Kirchengemeinde zu bereichern.

Umtrunk im Pfarrgarten

Im Anschluss an den Gottesdienst, der letztlich geprägt war von dem Gedenken an Maria Tomsche – von Kantor Göttelmann würdig vorbereitet – waren alle Gottesdienstbesucher zu einem kleinen Umtrunk in den Pfarrgarten eingeladen.

Die Kirchengemeinde freue sich auf gemeinsames, bereicherndes Wirken mit Göttelmann – zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen, teilte Kirchengemeinderätin Marianne Faulhaber mit. zg/mf

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020