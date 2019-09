Der perfekte Winkel für das Streetart-Brücken-Porträt

Ketsch.Dominique Crisand aus Brühl war in Ketsch und Umgebung mit seiner Fotoausrüstung unterwegs und hat unserer Zeitung dieses Bild zur Verfügung gestellt.

Es besticht nicht nur durch seine Perspektive und Farbgebung, sondern auch das Motiv selbst ist sehr interessant. Denn auf der Brücke über die Autobahn in Richtung Spargelhof Hillenbrand vom P+M Parkplatz kommend hat ein Streetart-Künstler das Porträt einer Frau auf die Geländerstreben gesprüht. Der Frauenkopf wird erst zusammenhängend sichtbar, wenn man sich im richtigen Winkel befindet – eben wie es auf dem Foto zu sehen ist. Dominique Crisand ist Gründer der Facebook-Gruppe „Foto- und Videobegeisterte Brühl-Rohrhof-Ketsch“, die sich in der Gaststätte „Zur Traube“ in Brühl zum Stammtisch trifft. / mab

