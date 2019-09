Der Sieger kräht 61 Mal

Ketsch.So haben es die Schreiber notiert und sie kürten den Zwerg-New Hampshire-Hahn mit der Startnummer 16 mit Abstand zum Sieger des Hahnenwettkrähens auf der Kleintierzuchtanlage. Zur Freude von Emily, die auf das richtige Tier gesetzt hatte und dafür einen Sachpreis erhielt. „Ich habe den Hahn ausgesucht, weil er einfach ganz gut aussah“, verriet die 14-jährige noch, bevor der Wettbewerb startete.

Insgesamt 16 Hähne standen im Wettbewerb, der favorisierte „Franz“, ein deutscher Zwerg-Reichshuhn-Hahn wurde mit einem Artgenossen auf die Plätze mit 40 und 36 „Krähern“ verwiesen. Doch stand einfach der Spaß im Vordergrund und auch ein bisschen Erinnerung an ein Stück „Kulturgut“, war doch früher das Krähen der Hähne im Ort ein Geräusch, welches überall zu hören war. „Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, an der jeder zu Hause Hühner und einen Hahn hatte. Die sind damals überall, sogar auf den Straßen herumgelaufen“, wusste Lothar Stripf aus Ketsch. Gerda König ergänzte: „Es ist toll für die Kinder, dass sie hier Hähne sehen und krähen hören können. Wir sind damit aufgewachsen, aber für die junge Generation ist das nicht mehr selbstverständlich. In den Wohngebieten ist das heute nicht mehr möglich, Hühner zu halten.“

Es sei hier erwähnt, dass die Hähne meistens um 4.30 Uhr morgens zu krähen beginnen, wie Peter Schmidt, erfahrener Züchter, mitteilte. Ebenso sei es nicht möglich einen Hahn zum Krähen zu animieren, das wäre dann doch eher Zufall, wobei die Tiere sich gegenseitig „hochschaukeln“, denn es gilt damit kundzutun, wem das Revier gehört.

Die Kinder waren von den schönen Tieren begeistert und wählten sorgfältig, welchem Hahn sie die größte Stimmkraft zutrauten. Lenya (4) war schon im Vorjahr erfolgreich und setzte auf den Zweitplatzierten. „Man kann sagen, dass eher die kleineren Rassen die fleißigeren Kräher sind“, kommentierte Marco Sturm, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins. Allein das Betrachten der vielen Hahnarten Cemani, Ostfriesische Möwe, Zwerg-Orpington blau gesäult, deutsche Zwerg-Reichshühner weiß-schwarz-columbia, oder holländische Zwerg-Hühner machte Freude. Und vor allem junge Züchter, wie Finn Nonnenmacher mit seinem schwarzen Cemani, waren stolz auf ihre Tiere und hatten eine tolle Gelegenheit, diese zu präsentieren. csc

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019