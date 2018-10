Der Trend aus den USA hat sie fest im Griff

Ketsch.Linedance boomt, ohne Zweifel. Die Tanzfreunde liefern den Beweis. Rund 300 Gäste strömen am Samstagabend in die Rheinhalle zur zweiten Linedance-Party des Jahres. Nur den parallel laufenden Deutschen Meisterschaften ist geschuldet, dass etliche Tänzer fehlen. Die Setliste des Abends ist auf den Tischen verteilt. 90 Lieder in Dauerschleife sollen alle in Bewegung bringen.

Das Gute am Linedance: Die Choreografien zu den jeweiligen Songs sind international. Direkt einsteigen können die Teilnehmer also, je nach Belieben und eigener Kondition. Manche hält es nahezu den ganzen Abend auf der Fläche. Die besondere Herausforderung nennt der stellvertretende Vorsitzende der Tanzfreunde, Helmut Kneis: „Wir müssen alle Schrittfolgen lernen und uns diese merken.“

Für Sportwartin Sandra Hanisch ist daher klar: „Linedance ist auch Kopf- und Gedächtnistraining.“ Sie lässt ihren Blick durch die Reihen wandern und entdeckt Gruppen aus der gesamten Rhein-Neckar-Region. Hessen sind ebenfalls gekommen. „Insgesamt haben 16 Vereine gemeldet – ohne die Gäste“, wirft Kneis ein. Er ist begeistert von der Resonanz, die der Partyabend nach vier Jahren noch auslöst: „Die Veranstaltung hat sich sagenhaft entwickelt.“ Durchschnittlich kommen 500 Tänzer.

Sommerhit bringt Laune

„Ihr habt genug Zeit und Platz, euer Hobby zu pflegen“, ruft der Tanzfreunde-Vorsitzende Günther Klemenz der Menge kurz nach halb acht zu. Discjockey Rainer Müller ist in Habachtstellung. Er drückt den Knopf zum ersten Lied. Das wird auf einer größeren Leinwand auf der Bühne für alle zusätzlich angezeigt. „Asi“, der sommerliche Gute-Laune-Hit der Gruppe Levantando las Manos, bringt Bewegung in den Saal. Die Stühle sind schnell verwaist, die Tanzfläche ist dafür knackig voll.

Schlag auf Schlag geht es weiter. Gut dreieinhalb Minuten dauern die einzelnen Tänze im Schnitt, schätzt Kneis. „Es gibt schnelle und langsame und das in verschiedenen Kategorien“, lenkt Adam Feige ein. Er und Sabine Backfisch trainieren die zwei Linedance-Gruppen der Tanzfreunde. Rund 120 Aktive gibt es zurzeit – Tendenz steigend.

Allerdings seien es eher die Älteren, die sich auf das Abenteuer Linedance einlassen, sagt Kneis. Um Jugend zu gewinnen, soll eine AG in der Neurottschule in Angriff genommen werden. „Der ganze Bewegungsablauf ist toll“, schwärmt Kneis über seine Freizeitbeschäftigung. In den Gesichtern der unermüdlich tanzenden Partygänger spiegelt sich das wieder.

In Reihen stellen sie sich jedes Mal aufs Neue spontan auf, laufen nach vorgegebenem Muster vor und zurück, tippen mit der Fußspitze auf den Boden, drehen sich im Kreis, klatschen, springen, haben einfach Spaß. Genau darum geht es beim Linedance, wie Feige anmerkt.

Ausdauernde Gemeinschaft

„Man kriegt selten so viele Leute auf einmal in eine Halle, die gemeinsam tanzen“, freut er sich. Feige selbst kam durch seine Tochter vor 20 Jahren zum Linedance. „Sie hat einen Amerikaner geheiratet“, verrät er. Die USA sind groß vertreten in der Rheinhalle: An den Balkonen verteilt sind Flaggen verschiedener Bundesstaaten als Blickfang aufgehängt. DJ Müller drückt erneut den Startknopf. „An absolute Dream“ ertönt. Wieder strömen alle auf den Tanzboden, wieder setzen sich die Reihen einheitlich in Bewegung. Ob der Gruppenname Restart 08/15 oder Rompin Stompin lautet, ist egal: Die Linedancer sind ausdauernd. Erst nach Mitternacht verstummt das letzte Lied.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018