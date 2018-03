Detter holt den einzigen Ketscher Sieg

Anzeige

Beim Schnellschachturnier für den Monat Februar siegte ganz überlegen und ohne Niederlage Yasin Öztürk vor Werner Ries und Heinz Sessler.

Am kommenden Freitag, 23. Februar, treffen sich die Mitglieder um 17 Uhr in der Rheinhalle zum Aufbau für das 14. Jugend Grand Prix Turnier, das am Samstag, 24. Februar, stattfindet. Um 20 Uhr finden am Freitag, 23. Februar, im Spiellokal im Ferdinand Schmid Haus außerdem Nachholpartien statt, so die Pressemitteilung abschließend. zg

