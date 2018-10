„Diamond Ladies“ gleich ganz vorne

Ketsch.Bei den deutschen Meisterschaften im County- und Westerntanz im thüringischen Meiningen nahmen Tänzerinnen aus den Reihen der Tanzfreunde Ketsch um Trainerin Sabine Backfisch erfolgreich teil. Sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung zeigten die Damen ihr Können.

Gleich mehrere hervorragende Platzierungen ertanzten sich die „Ketscher Mädels“ in den Social Klassen. Vorneweg Sonja Göhringer, die sich mit ihrer Präsentation in der Altersklasse „Diamond“ den ersten Platz sicherte, gefolgt von Teamkollegin Eva Eichhorn auf Platz vier. Conny Schwarzer ertanzte sich in der Klasse „Silver“ Platz drei und Babara Lenz in „Gold“ den zweiten Platz. Mit herausragenden Leistungen über alle Tänze sicherte sich Bianca Grombach den Aufstieg mit dem 3. Platz Overall.

Das Team der „Diamond Ladies“, das erst im Januar gegründet wurde, schaffte auf Anhieb den Sprung an die Spitze. Mit einer starken Performance überzeugte das Team um Trainerin Sabine Backfisch, die auch für die Choreographie verantwortlich war, und holte den Titel. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018