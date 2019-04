Die besten Witze

Kinder lachen hunderte Male am Tag. Erwachsene sind selten mit 20 Mal lachen am Tag dabei. Warum eigentlich? Lachen soll doch so gesund sein. Wer lacht, wird seltener krank. Manche gehen zum Lachen extra in den Keller, das hält jedenfalls auch fit. Andere gehen in die Kirche, obwohl dort vielleicht zu selten gelacht wird.

Ich geh ins Internet. Denn mein Lach-Trainer ist nach langer Pause zurzeit wieder Markus Krebs. Der Comedian aus Duisburg lacht selbst über seine Witze, das mag ich. Ihm haben es die Vollpfosten angetan. Solche, die sich kurzerhand mit einem Brennholzverleih selbstständig machen. Oder: „Forscher haben herausgefunden – sind jetzt aber wieder hineingegangen.“ Genial versinnloster Ein-Satz-Witz, oder? Gern genommen ist auch: „Der Grund für trockene Haut sind Handtücher.“

Für die allerschönsten Witze sorge ich aber immer noch selbst. Zum Beispiel, wenn ich so verpeilt bin, dass ich eine halbe Stunde nach der Lesebrille suche, die mir seit gut einer Stunde lustig auf der Nase sitzt. Sie sagt einfach nichts. Bekomme ich aber vor allem heraus, wie dumm ich bin, kann ich herzhaft über mich lachen – oder über meine Liebsten. Meine Frau erzählte mir gestern die jüngste Alltagsweisheit unseres Sohnes. Er meinte wohl: „Bald fliegen wir mit Jetpacks zum Einkaufen oder in die Schule. Mensch Mami, die Welt ist so modern.“ Wie kann man nur so herrlich neunmalklug daherreden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.04.2019