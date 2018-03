Anzeige

Ketsch.Freundschaften leben von Begegnungen. Zur Förderung des partnerschaftlichen Austausches organisiert die Gemeinde eine Fahrt in die Partnergemeinde Trélazé in der Zeit vom 30. August bis 2. September.

Die Teilnehmer werden dabei Gelegenheit haben, neben vielerlei partnerschaftlichen Aktivitäten auch das Finale des jährlichen „Festival Estival“ in Trélazé zu besuchen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Unterkunft erfolgt in Gastfamilien. Für Verpflegung wird gesorgt sein. Für die Fahrt wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 50 Euro pro Person erhoben. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. Die Berücksichtigung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Die Frist endet am Freitag, 2. März. zg