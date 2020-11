Die Geschichte ist mit Wucht wieder da

Ketsch.Sein Ende liegt nun mittlerweile 75 Jahre zurück. Eine lange Zeit. Aber vergessen ist er nicht. Ingrid Blem kam fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zur Welt. Sie kennt den Krieg also nur aus den Erzählungen ihrer Großmutter. Und genau diese Erzählungen wurden vergangene Woche mit einiger Wucht wieder virulent. Mit dem Bombenfund vor ihrer Haustür waren die Geschichten von damals alle wieder da.

1944 fiel hier, erzählt Blem, die auch den Vorsitz des Heimat- und Kulturkreises innehat, eine Bombe, die explodierte. Die Splitter im Gebälk des Hauses hat sie als Kind noch gesehen. Darüber hinaus, so vermutete sie, fiel wohl noch eine weitere Bombe, die nicht detonierte und jetzt im Zuge der Bauarbeiten als Überbleibsel des Zweiten Weltkrieges wieder auftauchte. Es seien nur 250 Kilogramm, aber sie führten den Schrecken dieses Krieges jedem auch über sieben Jahrzehnte später noch plastisch vor Augen.

Natürlich war die Enderle-Gemeinde kein vorrangiges Ziel der Alliierten im Kampf gegen das nationalsozialistische Regime. Doch, so zitierte Blem den legendären Heimatforscher Robert Fuchs, britische Bomber hätten von Norden kommend nach ihrem Angriff auf Mannheim, restliche Bomben über der Rheininsel abgeworfen.

Einige der Krater kann man bis heute erkennen. Hartnäckig hält sich auch der Mythos von einem abgestürzten Jagdflieger, der irgendwo auf der Rheininsel liegen soll. Gefunden wurde er allerdings bis heute nicht. Einige dieser Restbomben haben auch Ketsch selbst, mit seinen damals rund 4000 Einwohnern, getroffen. Quellen berichten von über 250 beschädigten Häusern während des Zweiten Weltkriegs. Heute sieht man davon in der 12 770-Seelen-Gemeinde freilich nichts mehr.

Botschafter des Schreckens

Spuren vermutete man nur noch im Untergrund und genau solch eine Spur habe man jetzt gefunden. Eine 250 Kilogramm schwerer Botschafter des Schreckens und Leids. Für Blem entwirft diese Bombe ein Bild von einem dunklen und gefährlichen Deutschland. Und es sei schwer nachzuempfinden, wie viel Angst die Menschen vor Bomben wie dieser gehabt haben müssen. Sie töte und zerstöre ohne jedes Maß.

Zu Beginn hat Blem von dem Fund übrigens gar nichts mitbekommen. Sie hatte es einfach gemütlich – sie erschien denn auch ziemlich verblüfft, als Feuerwehr und Polizei bei ihr vor der Tür standen und sie zum Verlassen ihres Hauses aufforderten. „Klar, dass einem da kurz der Schrecken in die Glieder fährt“, sagt Ingrid Blem. Zugleich sei da aber auch Erleichterung dabei gewesen: Seit Wochen seien hier schwere Lkw und Bagger drübergefahren und es sei nichts passiert.

Untergekommen ist sie bei Freunden. Etwas persönlicher als der Evakuierungsort Rheinhalle. Klar hat sie von der Räumung und Entschärfung nicht allzu viel gesehen, aber was sie gesehen hat, nahm sie als äußerst professionell wahr. „Um kurz nach 17 Uhr war ich wieder zuhause und alles war gut.“ Und damit das so bleibt, so die Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises, dürfe Geschichte nicht vergessen werden.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.11.2020