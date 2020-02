Die Krone mit dem Schmelz

Hallo Kinder! Beim Zahnarzt habe ich Spannendes über unsere Zähne erfahren. Wir brauchen unsere Zähne zum Sprechen und natürlich zum Essen. Der sichtbare Teil unseres Zahnes, die Krone, ist von einem glatten, harten Material umgeben – dem Zahnschmelz. Er ist die härteste Substanz unseres Körpers und gibt unseren Zähnen das charakteristische Weiß. Aber nicht alle Zähne sind gleich weiß. Unter dem Zahnschmelz befindet sich das Zahnbein, namens Dentin. Es ist eher gelblich. Im Laufe der Zeit sorgen die Bakterien in unserem Mund und die Säure in der Nahrung dafür, dass der weiße Zahnschmelz immer dünner wird. Das Dentin scheint mehr durch und die Zähne wirken gelblicher. Deshalb putzt immer mindestens zweimal am Tag für drei Minuten eure Zähne.

