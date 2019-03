Die Liberalen sind zurück

Ketsch.In der Enderlegemeinde sind die Liberalen zurück: Wie Alexander Kohl, Kreisvorsitzender der FDP, im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte, werde der 20-jährige Student Chris Brocke, bei der Gemeinderatswahl auf Listenplatz eins der FDP antreten.

In Ermangelung eines Ortsverbands in Ketsch werde Chris Brocke von Holger Höfs, Ortsverbandsvorsitzender von Oftersheim, und Murat Eyiberispek, Ortsverbandvorsitzender von Schwetzingen, unterstützt. Wann oder ob es überhaupt wieder einen Ortsverband in Ketsch geben werde, könne er noch nicht sagen, meinte Kohl. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019