Die Lichter auf dem Rummel gehen aus

Corona und die Folgen der politischen Reaktionen auf die Viruserkrankung treffen die einzelnen Branchen unserer Wirtschaft unterschiedlich hart. Manche Industrien können sogar ein Plus verbuchen – seit den jüngsten alarmistischen Warnrufen aus Berlin und München können die Hersteller von Toilettenpapier ihre Kapazitäten wieder hochfahren, wie leere Supermarktregale zeigen.

Zur deutlich längeren Liste der Verlierer gehören hingegen in besonderem Maße die Schausteller und Markthändler, die in diesem Jahr nahe am Totalverlust vorbeischrammen dürften. Einzelne Hilfsangebote und Arbeitsmöglichkeiten haben den Sommer über zwar für etwas Besserung gesorgt. Doch ist die Wirkung wohl eher psychologischer Natur: Betriebswirtschaftlich kann ein Drittel Umsatz bei gleichbleibenden Kosten nicht gutgehen. Und wenn nur 50 von 150 Betreibern einen Standplatz bekommen, gehen eben zwei Drittel leer aus.

Dass jetzt aber selbst diese Möglichkeiten wegbrechen, wird für viele Betriebe das schleichende Ende einläuten. Denn viele werden in den kommenden Monaten nur noch von der Substanz leben können: Den Ersparnissen, die dann später für wichtige Investitionen fehlen werden oder gar der Altersvorsorge, was die Gesamtbilanz der Lebenskonzepte zertrümmern wird.

Viele Betroffene werden sich wohl gut überlegen, ob es unter diesen Umständen noch Sinn macht, den Laden am Laufen zu halten. So enden Traditionen, familiäre wie gesellschaftliche. Wenn es weiterhin keine angemessene staatliche Unterstützung gibt, wird das nächste Backfischfest – wann auch immer es stattfindet – nicht mehr das Gleiche sein wie die vielen Ausgaben vor Corona. Auf dem Rummel gehen langsam die Lichter aus.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020