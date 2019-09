Die Machbarkeit jetzt nachweisen

Ketsch.Die vorhandenen 268 Ketscher Solarstromanlagen haben 2018 über 3,5 Millionen nachhaltigen Ökostrom ins Netz gespeist, teilt der Verein Sonnenernte mit. Dies sei eine gute Grundlage, aber für die Zukunftsvorsorge noch zu wenig. Deshalb sei beim kommunalen Entwicklungskonzept auch wegen der Klimaproblematik über die stärkere Nutzung der Sonnenenergie gesprochen worden. Dabei hätten sich Sonnenernte-Mitglieder verpflichtet, einen aktuellen Nachweis der Machbarkeit von Solarstromanlagen zu erstellen.

Die Anschaffung einer Solarstromanlage lasse sich nicht mehr nur über die EEG-Vergütung finanzieren, da seit dem 1. Juli nur noch 0,1064 Euro pro Kilowattstunde vergütet werden. Wenn aber ein mittlerer bis hoher Anteil selbst verbraucht werde, sei der wirtschaftliche Betrieb möglich. Dafür sollten die aktuellen Verbräuche erfasst werden. Dies gelte für private Wohnhäuser wie auch für öffentliche Gebäude. Wer bei der Machbarkeitsberechnung mithelfen wolle, solle an sonnenernte@web.de mailen. Erwünscht seien Jugendliche und Senioren, Laien, Solarteure und Betriebswirtschaftler.

Die Umsetzung auf öffentlichen Gebäuden könne durch die Gemeinde, eine vorhandene Solar-Genossenschaft (nicht die bereits vorhandene Solar-Ketsch GdbR) oder einen neuen Träger erfolgen. Die HEG Heidelberger Energiegenossenschaft wolle noch in diesem Sommer vier weitere Mieterstrom-Projekte in Heidelberg und Umgebung umsetzen. Die Bürgerenergiegenossenschaft Kurpfalz habe auf dem Hebel-Gymnasium und der Schimper-Gemeinschaftsschule eine PV-Anlage errichtet und an die Schulträger verpachtet. Die Umweltschützer betonen, dass jede Kilowattstunde von Photovoltaikanlagen das Klima im Vergleich zum Kraftwerksmix deutlich von CO2 entlasten. Sonnenlicht, das heute nicht genutzt werde, könne morgen die Umwelt nicht mehr entlasten.

Der Verein Solardrom lädt amSamstag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr auf den Zehntscheunenplatz in Hockenheim ein und stellt unter anderem sein neues Projekt „Sozialstrom“ der Öffentlichkeit vor. Besonders wichtig sei dem Verein, dass man alle Bevölkerungsschichten mit einbezieht und somit jeder die Möglichkeit habe, daran teilzuhaben. Unterstützt werde das Projekt auch von den Stadtwerken in Hockenheim. Das Förderprogramm zeige, wie schnell und flexibel die lokalen Stadtwerke die hohen bürokratischen Hürden meistern könnten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019