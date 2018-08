Anzeige

Die Türen von St. Sebastian sind dann von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt, weshalb eine Anmeldung per Mail an heiko.wunderling@kath-bruehl-ketsch.de erforderlich ist.

Das steckt Spannendes dahinter

Am „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am 3. Oktober Türen, hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt. Die Türöffner führen ihre Veranstaltungen allerdings komplett in Eigenregie durch.

„Die Sendung mit der Maus“ wird über den „Türöffner-Tag“ berichten, voraussichtlich am Sonntag, 8. Oktober, 9.30 Uhr (Das Erste) und 11.30 Uhr (KiKA) sowie online am 3. Oktober selbst.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion „Türen auf!“ vom Westdeutschen Rundfunk anlässlich des 40. Maus-Geburtstags 2011. zg

