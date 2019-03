Die Musik wird zum Ohrwurm

Ketsch.Sie ist ein Hingucker. Absolut. Von Band-Namensgeber Ron als die Königin der Kurpfalz angekündigt, betritt Anne Geser die Bühne im Ferdinand-Schmid-Haus in Ketsch. In knallrotem Petticoat, mit feuerrotem Lippenstift, schwarzen Haaren und bestechendem Kurpfälzer Dialekt. Die Ron-Prinz-Kombo sprengt musikalisch alle Hindernisse der hochdeutschen Sprache und des hiesigen Zungenschlags. Dass die Frontfrau nicht nur diesen beherrscht, beweist sie mit Liedzeilen wie „Sächsisch, keena kann’s schwätze wie isch, jeder kann nur monnemerisch“.

Die Band spielt mit den Klischees zwischen den Geschlechtern und nimmt unvermeidbare Beziehungsprobleme wortwitzig auf die Schippe. Umgetextet auf Elvis Presleys „It’s now or never“ richtet die Ulknudel ihren Wunsch an den sportfaulen Gatten „ich wollt du wärschd berühmt wie er, ach wärschd du nur Oliver Kahn“. Camilla Cabellos Zeilen „Havanna, ooh na-na“ werden zu „Averna in der Nacht“. Besungen wird Ehemann „de Werner“, der sich nach 20 Jahren lieber mit Averna die Nächte in der Kneipe um die Ohren schlägt, während sie mit kalten Füßen alleine im Bett auf ihn warten muss. Die Mitglieder der Ron-Prinz-Kombo verstehen sich als Ratgeber für das Publikum, wie sie augenzwinkernd verkünden. Dazu gibt es einen Appell an alle Frauen, ignoriert von deren Männern, die lieber schweigend vorm Fernseher sitzen: „Steh uff unn flenn“ schmettert Geser auf die Melodie von „Stand by your man“ ihrem lachenden Publikum entgegen.

„Erfrischend und cool“

Für die Ketscherin Jasmin Bartsch ist es die erste Begegnung mit dem Trio mit Dame. „Ich finde es herrlich erfrischend und es ist super, dass sie auch so aktuelle Lieder spielen“, und mit Blick auf ihren Mann Steffen verrät sie, „er findet die Sängerin cool“. Steffen Bartsch stimmt zu: „Ein klasse Auftritt und eine super Stimme.“ Das junge Paar freut sich über die schöne, familiäre Atmosphäre im Ferdinand-Schmid-Haus. „Man merkt, dass alles hier mit viel Hingabe gemacht wurde.“

„Es ist mal was ganz anderes“

Kein Ron-Prinz-Kombo-Neuling ist hingegen Birgit Hiefner. Sie kommt aus Eppelheim und sah die Band beim Krimi-Festival eine Woche zuvor erstmals. „Seitdem habe ich einen Ohrwurm!“ lacht Hiefner. „Man hat künftig immer diesen Text im Kopf, wenn man das Original hört, es geht gar nicht mehr anders. Ich finde die Truppe total witzig, es ist halt mal was ganz anderes.“ Sie hat dieses Mal ihren Mann mitgebracht. „In anderen Dialekten wird doch auch gesungen, warum also nicht auch auf pfälzisch“, pflichtet er bei.

Und dann kommt der Ohrwurm, der Birgit Hiefner nicht mehr loslässt: Es brennt. Und zwar nicht der „Ring of Fire“, sondern Anne Geser. Sie schmachtet „Ich brenn, brenn, brenn, bin heiß wie Feier, für en Kerl aus Speyer“. So in Fahrt haucht sie dem begeisterten Publikum dann „Roode Schuh“ statt „Only You“ (The Platters) entgegen und schmachtet weiter „trag ich zum Negligé roode Schuh, des duud de Aage weh.“

„In the Ghetto“ wird zu „Is de Gerd do?“, einem Song über einen von der Sittenpolizei gesuchten Frauenverführer. Und der Klassiker „Under the boardwalk“ erzählt mit Zeilen wie „unner de Boodwann, war die Worzelberschd geleje, ja die Mudder hottse gesehe und hat geschrubbert wie dabbisch, jetzt is die Haut nemmeh babbisch“ von einem Sommer, in dem die Kinder barfuß liefen.

Thomas von Häfen, seit einem Jahr der Bassist der Band, sagt: „Die Musik steht für uns im Vordergrund. Gitarrist Ron schreibt alle Texte. Mit viel Ironie und Selbsthumor, das ist uns wichtig. Am wichtigsten ist aber unsere Frau“, nickt er lächelnd in Richtung Anne Geser. Und die charismatische Sängerin wird nicht nur von ihrem Trio, sondern auch vom Publikum sichtlich geschätzt.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019