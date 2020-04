Die schönste Jahreszeit

Am Wegesrand strahlen die Narzissen, auf den Ästen der Bäume zwitschern die Vögel um die Wette und es riecht nach süßen Blüten und frisch gemähtem Gras – ich kann nicht anders, als den Frühling zu lieben. Wenn die Sonne morgens blühende Wiesen in gelborangenes Licht taucht und über die Felder kleine Hasen hoppeln, beweist die Natur einmal mehr, was sie so alles draufhat. Während die Welt den Atem anhält, ist still und heimlich ganz leise der Frühling gekommen. Nehmen wir uns Zeit, dieses Geschenk zu bewundern. Sonne tanken, die frische Luft genießen und ein wenig die Beine vertreten: Ein Spaziergang im Wald oder am See – vor allem im Frühling – lässt nicht nur die Gedanken klar werden, sondern tut auch Körper und Geist gut. Ich kann jedem nur empfehlen, draußen mal nach Bärlauch Ausschau zu halten. Der sprießt nämlich momentan wie verrückt und schmeckt als Pesto oder im Salat einfach lecker.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020