Die schönsten Leserfotos

Ketsch.Die Ketscher Rheininsel ist seit 70 Jahren Naturschutzgebiet (wir berichteten). Sie feiert also – wenn man so will – Geburtstag.

Für die einen ist sie ein Refugium zur Erholung, andere Menschen schätzen den Ort als Quelle für Ideen und durchstreifen sie zur Inspiration. Es sind längst nicht nur Ketscher, die die Rheininsel als Ausflugsziel aufsuchen.

Artenreichtum und Raritäten

Das verwundert mitnichten, schließlich ist an diesem Ort eine Artenvielfalt vorhanden, die gleichsam von Raritäten flankiert wird: Die Ketscher Rheininsel ist besonders, weil hier zum Beispiel die Wildrebe noch ein Zuhause hat. Sie ist außergewöhnlich, da die Orchideenwiese als sogenannter Magerrasen eine echte Seltenheit repräsentiert.

Wir nahmen das Rheininsel-Jubiläum zum Anlass, um Sie, liebe Leser, nach Ihren schönsten Fotos zu fragen. Vielen Dank für die Zusendungen. Auf dieser Seite sind einige Exemplare privater Ansichten dokumentiert.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020