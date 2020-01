Die Sonne hat in Ketsch noch viel Potenzial

Ketsch.Bereits mit Gründung des Vereins Sonnenernte im Jahr 2005 haben der erste Vorsitzende Gerhard Prendke und der heute zweite Vorsitzende Bernd Kraus einen wichtigen Beitrag zum Thema Aufklärung und Nutzung von Sonnenenergie in Ketsch geleistet. „Als sich nun die Gelegenheit ergab, beim Gemeindeentwicklungskonzept mitzuwirken, waren wir uns beide sofort einig, dass wir hier eine Möglichkeit haben, für Ketsch und die Bürger mit Information, und wenn gewünscht auch Beratung, etwas Positives zu bewirken“, erklärten die beiden engagierten Ketscher ihre Motivation zu Beginn des Gesprächs mit unserer Zeitung.

Wenn man sich in der Enderlegemeinde umhört, ist schnell deutlich, dass bei den Bürgern ein Aspekt sehr positiv bewertet wird und dies ist die Nähe des Wohnorts zur Natur, die Freizeitmöglichkeiten und das Naherholungsgebiet Rheininsel. „Das dies auch für die folgenden Generationen so bleibt, ist uns ein persönliches Anliegen“, bestätigte Gerhard Prendke.

Wer sich also heute ernsthaft mit dem Thema Umwelt und Klimaschutz auseinandersetzt, der käme auch nicht am Thema regenerative Energien vorbei. Daher ist das Thema Nutzung von Solarenergie etwas, was auch in einem Gemeindeentwicklungskonzept von Bedeutung sein sollte.

Zurzeit 268 Anlagen

Aktuell gäbe es in Ketsch laut Recherchen 268 Solarstromanlagen, die in 2018 insgesamt 3,5 Millionen Kilowattstunden nachhaltigen Ökostrom ins Netz eingespeist hätten. „Hier ist noch Luft nach oben, denn das Land Baden-Württemberg hat durch Analysen von Ketsch festgestellt, dass über 242 000 Quadratmeter aller Dachflächen für das Anbringen von Solarmodulen sehr gut geeignet wären, was über 30 000 Kilowatt Peak entspricht, aktuell sind aber nur knapp 4 000 Kilowatt peak installiert“, führte Prendke weiter aus. Kilowatt peak (kWp) beschreibt die Spitzenleistung, die Photovoltaik-Module unter genormten Bedingungen erreichen können.

Doch wo können die Kümmerer ansetzten? „Grundlegend sehen wir Möglichkeiten in der Beratung und Aufklärung. Wir haben über Jahrzehnte die vier Solaranlagen auf der Seniorenwohnanlage in Ketsch und die beiden Anlagen auf der Marion-Dönhoff-Realschule bewertet und beschäftigen uns intensiv mit den Entwicklungen zum Thema Solarstrom. Viele Menschen denken vielleicht, dass nur weil aktuell die Fördermittel auslaufen sich eine Investition einer Anlage nicht rechnet, dem ist aber nicht so. Auch zum Thema Speichermöglichkeiten für den so erzeugten Strom hat sich vieles in den Jahren entwickelt. Außerdem ist der CO2-Ausstoß, den die Herstellung von Solarpanels verursacht, bereits nach zwei Jahren Nutzung kompensiert“, ergänzt Bernd Kraus.

Für ihre Gemeinde möchten die beiden gerne aktiv werden, wenn es beispielsweise um Baumaßnahmen im kommunalen Bereich geht, hier wäre dann die Kooperation mit anderen „Kümmerern“ denkbar.

Außerdem sehen Prendke und Kraus viel Potenzial im Austausch mit der Bevölkerung bei privaten Gebäuden. „Es gibt hier im Rathaus 14-tägig Beratungstermine der KliBA, der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg -Rhein Neckar Kreis GmbH. Doch wenn gewünscht, möchten wir sozusagen von ,Ketscher zu Ketscher’ ergänzend unser Wissen und unsere Erfahrungen zur Verfügung stellen“, betont Prendke.

Unendliche Energieform

Das Thema Nutzung von Solarstrom werde in Zukunft von Bedeutung sein, denn diese Energieform ist unendlich. „Wir wissen, dass beim Gemeindeentwicklungskonzept nicht alle Projekte letztendlich auch im Hinblick auf finanzielle Aspekte eine Berücksichtigung finden können und eventuell auch zurückgestellt werden. Was wir uns allerdings wünschen, ist, dass die Umsetzung der Ideen, die von den Ketscher Bürgern gekommen sind, zumindest in Teilen zügig beginnt, um die Motivation und die Dynamik in den Themen zu nutzen und den Worten Taten folgen können“, fasst Bernd Kraus zusammen. „Wer sich über das Thema Nutzung von Sonnenenergie informieren möchte, dem stehen wir gern zur Verfügung. Unter sonnenernte@web.de melden, und wir nehmen Kontakt auf“, ergänzt Gerhard Prendke.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.01.2020