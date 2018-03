Anzeige

Ketsch.Der Name klingt interessant und gibt direkt wieder, was für die Mitglieder dieses eingetragenen Vereins das Wichtigste ist und, was für viele Menschen Tag ein, Tag aus eine große Bedeutung hat: es geht „Nicht-ohne-Musk“. Ein lockerer Zusammenschluss von Menschen, die sehr wohl eine gesangliche Ausbildung haben, jedoch auch den puren Spaß am Singen auf die Bühnenbretter bringen, schaffte es in den zurückliegenden zehn Jahren immer wieder, sein Publikum zu begeistern.

Sehr viele begeisterte Gäste haben sicher die Shows unter dem Titel „Mir schenke uns nix“ immer kurz vor Weihnachten in Erinnerung, bei denen sich traditionelle Lieder mit Slapstick, hautnahen Persiflagen auf die besinnliche Weihnachtszeit und dem Fazit, dass „es doch schee ist“, das Fest der Feste zu feiern, abwechselten. Zurzeit ist es etwas ruhiger um den Verein, der unter anderem beim Familientag unserer Zeitung auf der Bühne für Furore sorgte.

Start mit 26 Mitgliedern

Im März 2008 hatten 26 Musikbegeisterte den Verein im „Kronprinz“ in Oftersheim aus seiner Taufe gehoben. Der Vorsitzende, Jürgen Abel, erinnert sich: „Es sollte sogar Chorangebote auch für Kinder geben.“ Insgesamt habe man sich stark für die musikalische Ausbildung engagiert, sogar sangesfreudige Menschen aus dem CC Grün-Weiß, dem Verein, dem Abel zudem als Präsident vorsteht, gehörten zu den Mitgliedern.