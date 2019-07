Die Verlierer gehen im See baden

Ketsch.Was vor zwanzig Jahren, mit dem Fischerstechen zur 850-Jahr-Feier von Ketsch begann, ist mittlerweile eine feste Tradition geworden und aus dem Veranstaltungskalender der Enderlegemeinde, am dritten Juliwochenende, Freitag, 19. Juli und Samstag, 20. Juli, nicht mehr wegzudenken. Stimmung, Spaß und für die Teilnehmer eine Abkühlung am Badestrand Hohwiese, das garantieren auch in diesem Jahr die

...