Die Wildbratwurst bringt den glitzernden Pokal

Ketsch.Das man nicht nur im sportlichen, sondern auch im kulinarischen Metier erfolgreich auf die Jagd nach Pokalen und Medaillen gehen kann, dies hat erneut Metzgermeister Thomas Alt bewiesen. Und beim Stichwort „Jagd“ ist man auch gleich richtig, denn beim von der Fleischerinnung in Bonn Mitte November durchgeführten Wettbewerb ging es um Wurstspezialitäten aus Wild oder Geflügel.

In der ehemaligen Bundeshauptstadt haben rund 200 Teilnehmer ihre Wurstspezialitäten von einer Fachjury, bestehend aus Fleischermeister, Jägern, dem WKD und Vertretern des Hausfrauenbundes, bewerten lassen. „Die Wurstproben werden anonymisiert und später bekommt man das Ergebnis mitgeteilt“, erklärt Thomas Alt.

Edelmetall für Krakauer

Und dieses Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen: Mit seiner Wildbratwurst erreichte der Ketscher Metzger nicht nur die Goldmedaille, sondern auch den deutschen Gesamtsieg und erhielt einen Pokal, der demnächst im Ladengeschäft in der Schwetzinger Straße zu bewundern sein wird.

Für die Sorten Wildschweinkrakauer und die Wildschweinpfefferjäger gab es zudem jeweils noch eine Goldmedaille. „Wurst aus Wild habe ich früher eher als Spezialauftrag für regionale Jäger gemacht. Mittlerweile habe ich die Wildspezialitäten fest mit im Sortiment, denn dieses Fleisch ist biologisch, regional und sehr mager. Dadurch ist Wild, gerade auch in der Weihnachtszeit, sehr beliebt“, führte der Metzgermeister weiter aus.

Auch die Gastronomen aus der Umgegend hätten gerade die Wildbratwurst aus dem Hause Alt ins Visier genommen und so sei diese beispielsweise im TV-Clubhaus in Brühl zusammen mit Rotkohl und Kartoffelstampf sehr gut bei den Gästen angekommen.

Gulasch wird nur noch erwärmt

„Für Weihnachten haben wir eine sehr große Auswahl an Wildspezialitäten für unsere Kunden“, bestätigte Anja Alt, die viele Vorbestellungen für das Fest der Feste entgegennehmen durfte.

Und wer an Weihnachten wenig Zeit in der Küche verbringen und trotzdem sehr hochwertig und fein essen möchte, der findet in der Metzgerei Alt etwas ganz Besonderes: „Unser hausgemachtes Wildgulasch mit schmackhafter Soße muss man nur noch erwärmen. Hierzu kann man noch Knödel oder Spätzle machen und schon ist ein wunderbares Weihnachtsessen fertig“, weiß Metzgermeister Thomas Alt. csc

