Diebe schlagen Autoscheibe ein

Ketsch.Nur kurz den Hund ausführen wollte eine 19-jährige Frau aus Schwetzingen am Samstag gegen 18 Uhr in einem Feldgebiet in Ketsch. Als sie zurück zu ihrem Mazda kam, den sie auf einem Feldweg am Leinbach parallel zur L 599 abgestellt hatte, stellte sie fest, dass Unbekannte die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und ihre auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche entwendet hatten. In der schwarzen Lederhandtasche befand sich neben dem Geldbeutel der jungen Frau auch ein Schlüsselbund.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Revier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang werden zwei etwa 20 und 50 Jahre alte Spaziergängerinnen mit Hund, die ihren violetten Renault Twingo neben dem Pkw der 19-Jährigen geparkt hatten, gebeten, sich zu melden. Möglicherweise können sie Angaben zum Tathergang machen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020