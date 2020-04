Diese Punkte versprechen großes Glück

Ketsch.Wer jetzt auf den Wegen im Naturschutzgebiet Karl-Ludwig-See unterwegs ist, sollte die Augen offen halten. Wer genauer hinschaut, kann sie entdecken, kleine Marienkäfer! In großer Zahl haben sie dort einen Platz gefunden. Dabei sind sie nicht nur hübsch anzusehen, man sagt ihnen zudem nach, dass sie einem eine ganze Menge Glück bringen.

Gerade Glück ist etwas, das man eigentlich immer brauchen kann, in diesen herausfordernden Zeiten vielleicht ganz besonders. Doch woher stammt eigentlich der Mythos, dass Marienkäfer Glück bringen?

Possierliche Helfer

Schon in früheren Zeiten glaubten Bauern, dass die Marienkäfer ein Geschenk der Jungfrau Maria seien, so dass sie die niedlichen Käfer prompt nach ihr benannten. Tauchten diese Käfer nämlich in der Landwirtschaft auf, dann wurden die possierlichen Tierchen zu richtigen Helfern, denn keine andere Insektenart ist so hilfreich bei der Blattlausbekämpfung wie die Marienkäfer. Ihre Hauptnahrung sind Blatt- und Schildläuse. Darüber hinaus verzehren sie gerne Spinnmilben und Wanzen. Bis zu 100 Blattläuse kann ein Marienkäfer pro Tag verschlingen und schützt somit die Pflanzen eines jeden Gartenliebhabers.

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 70 verschiedene Arten. Weltweit sind es sogar um die 4500. Am verbreitetsten ist die Art Siebenpunkt. Dies macht ihn fast schon automatisch zum klassischen Glücksbringer, denn diese Zahl galt in vielen Kulturen als Glückszahl, vereine sie doch die irdische Vier, welche die vier Elemente meint, und die göttliche Dreizahl.

Doch ganz gleich, welche mystische Bedeutung den kleinen Käfern nachgesagt wird, als natürliche Schädlingsbekämpfer sind sie in jedem Fall sehr nützlich. Auch wenn sie dies nicht wären, macht ihr Anblick einem jeden Betrachter eine große Freude. csc

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020