Stürme und brausende Wogen

„Der Eigengeschmack der Speisen macht eine gute Küche aus,” unterstrich der Referent und nannte den Zusammenhang von Gewürzen und Gesundheit. Gewürze passen gut in Anti-Aging-Programme. Sie wirken antikbakteriell, unterstützen das Verdauungssystem, fördern das Wohlbefinden und stärken das Immunsystem.

Als Kapitän verkleidet lud Dieter Schlupp zu einer Reise in ferne Länder, „wo der Pfeffer wächst“, ein. Er stimmte das Lied „Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen” an, bevor die Karibik angesteuert wurde. Da ging es nicht nur um Reggae und Rum, in der heißen Sonne gedeihen auch Paprika und Piment. In Mexiko reift die Vanille, deren Blüten von Kolibris befruchtet werden. Mit dem gemeinsamen Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ ging die Reise weiter nach China, wo Sternanis als Zutat in die Bäckerei gehört. Die Wurzeln des Ingwers als Aufgussgetränk stärken das Immunsystem, fördern die Verdauung und steigern das Wohlbefinden. In Madagaskar wachsen rund 400 Sorten Pfeffer. gp

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.04.2018