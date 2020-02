Digitale Steuerung kitzelt einiges heraus

Ketsch.Markus Andrae ist ein Experte, wenn es um Hörsysteme geht – aber nicht nur das: „Ich bin ein Märklin-Fan von Kindes Beinen an.“ Und so nimmt es nicht wunder, dass der Hörakustiker-Meister ein Shop-in-Shop-System verwirklicht hat. Der Fachhändler für Märklin lädt am Dienstag, 25. Februar, von 10 bis 18 Uhr zum Märklin-Digital-Info-Tag in die Verkaufsräume in der Enderlestraße ein.

Einsteigen und loslegen, Modellbahner haben es gut – vor allem mit Märklin-Digital: Ihre Träume vom einfachen Fahren bis zur Anlagensteuerung werden ganz leicht Wirklichkeit. Aber Vorsicht: „Wer einmal damit gefahren ist, will sie nie wieder hergeben“, sagt Andrae und lacht. Mit dem neuen Digitalstandard mfx+ hat Märklin dem Spielbetrieb der Modellbahner Realismus eingehaucht.

Es ist ein wenig wie beim Auto: Natürlich erinnert sich jeder gerne an seinen ersten Golf oder Opel, aber auf die Annehmlichkeiten von heute wie Sitzheizung, Navigationsgerät, Klimaanlage würde man doch nur ungern verzichten. Auch die Züge sind früher gefahren, aber heute geht es mit der digitalen Steuereinheit wesentlich leichter, schneller und es macht vor allem mehr Spaß. Wer die digitale Steuerung einschaltet, kriegt nicht nur alles, was er zum Fahren und Steuern braucht, sondern mehr, als er erwartet.

Annehmlichkeiten en masse

Wie Autofahrer schauen auch Modellbahner aber am liebsten auf den Tacho. Deren hat die Steuereinheit gleich zwei, dazu Tasten für Licht, Pfeife, Motorengeräusch und dergleichen. Auf diese Weise können bereits zwei Loks parallel und unabhängig fahren. Aber was heißt fahren: Das konnte der Golf I ja auch. Aber wie heutige Autos mehr bieten, kitzelt auch die digitale Steuerung ungeahnte Funktionen aus den Loks heraus. So glänzt die digitale Lok mit Annehmlichkeiten en masse.

Licht? Ein Druck auf die Taste und die Stirnlampen flammen auf. Ein Druck auf die nächste Taste: Motorengeräusch, dann Schaffnerpfiff, Rangiergang und so weiter. Davon abgesehen, lässt das Fahrverhalten kaum Wünsche offen: kein abruptes Bremsen, seidenweiches Anfahren. Und das Gerät veraltet niemals: Über Updates im Internet bleibt die Steuereinheit immer auf dem neuesten Stand.

Das Höreck in Ketsch veranstaltet am Dienstag, 25. Februar, einen Digital-Info-Tag, bei dem ein Mitarbeiter aus dem Hause Märklin vor Ort alle Fragen rund um das Thema digitale Mehrzugsteuerung beantwortet.

Das Höreck hat zu diesem Anlass auch einen speziellen Info-Tag-Sonderwagen und auch eine Info-Tag-Lokomotive zu der Veranstaltung bekommen, diese können nur während des Info-Tages gekauft werden, solange der Vorrat reicht. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020