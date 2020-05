Digitaler Bürgerdialog

Ketsch.Mit Blick auf die kommende Gemeinderatssitzung (Montag, 18. Mai) bietet Bündnis 90/Die Grünen einen digitalen Bürgerdialog am Dienstag, 12. Mai, an – „da es sicher viele Fragen der Bevölkerung an die Gemeinde und den Gemeinderat geben wird“, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbands. Beim digitalen Dialog ab 19.30 Uhr könnten aber auch alle anderen Themen rund um Ketsch besprochen und diskutiert werden.

Verwendet werde dazu die Konferenzplattform „Jitsi Meet“. Diese sei eine Open-Source-Software, verschlüsselt und kostenlos für die online-Teilnahme. Bei einer Teilnahme per Telefon könnten Kosten entstehen. Unter folgendem Link könne an der Konferenz teilgenommen werden: https://konferenz.netzbegruenung.de/GrueneKetschBuergerdialog. Dabei werde Google Chrome als Browser empfohlen.

Mit Nummer und Pin

Für eine Teilnahme per Handy und Wlan müsse eine App installiert werden und der gesamte oben genannte Pfad eingegeben werden. Für eine Teilnahme per normalem Festnetztelefon gebe es folgende Nummer und Pin: 0906/97 75 92 39, Pin 3323 8521 47#. Unbedingt sei auch das #-Zeichen am Ende einzugeben.

