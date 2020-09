Doku über eigene Mutter

Ketsch/Region.Zum diesjährigen Weltalzheimertag, der jährlich am 21. September auf die Krankheit aufmerksam machen soll, zeigt das Generationenbüro mit seinen Kooperationspartnern am Montag, 21. September, im Central Kino einen Film zum Thema mit anschließender Gelegenheit zur Diskussion. Mit „Vergiss mein nicht – Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und meine Eltern die Liebe neu entdeckten“ wird ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012 gezeigt. Autor und Regisseur David Sieveking zeigt darin die letzten Lebensjahre seiner Mutter Gretel, die an der Alzheimer-Krankheit erkrankt ist. Sieveking zieht zurück ins Elternhaus und dokumentiert das Zusammenleben mit seiner Mutter mit der Kamera. Dabei und bei seinen Recherchen lernt er seine Mutter noch einmal völlig neu kennen.

Karten im Vorverkauf besorgen

Die Veranstalter und Kooperationspartner Volkshochschule Bezirk Schwetzingen, Generationenbüro, die Seniorenbüros Ketsch und Oftersheim sowie die Pro Seniore Residenz Brühl weisen darauf hin, dass es aufgrund der Hygienebestimmungen nur eine begrenzte Anzahl an Karten gibt. Es wird empfohlen, den Vorverkauf im Kino zu nutzen. Zudem gibt es Karten an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Film beginnt um 19.30 Uhr. In Schwetzingen gibt es unter anderem mit dem Gesprächskreis pflegende Angehörige, dem Café „Vergiss-meinnicht“ und einer Kochgruppe Angebote zur Hilfe und Entlastung Erkrankter und Angehöriger. zg

