Beim „Beinkrafttest“ werden die Arme vor der Brust verschränkt, die Füße flach auf den Boden gestellt, dann gilt es aufzustehen bis zum vollen Stand und sich wieder hinzusetzen ohne die Arme zu benutzen. Wie oft das in 30 Sekunden klappt, wird registriert. Bei Doris Behrendt geht das flott, etliche Male steht sie auf und setzt sich wieder hin.

Zwei Minuten auf der Stelle gehen

Im Sitzen wird danach eine Hantel in der „kräftigeren“, der „bevorzugten“ Hand aufgenommen. Die Armkraft wird an der Wiederholungszahl in 30 Sekunden festgemacht. Doris Behrendt macht das „mit Links“. Ins Schnaufen gerät die Seniorin nicht einmal nach zwei Minuten auf der Stelle gehen. Per Handzähler hält Jürgen Koch die Anzahl fest.

Zurück geht es in die Sitzposition auf dem Stuhlrand, die Beine sind lang ausgestreckt, die Arme werden auf Höhe der Handgelenke übereinander gekreuzt. Aus der Hüfte heraus sollen hierbei die Fingerspitzen so weit als möglich an die Fußspitzen herangeführt werden, ein Indiz für die Beweglichkeit an dieser Stelle. Der Abstand wird gemessen. Doris Behrendt kommt über die Fußspitzen hinaus. „Prima“, lobt Koch.

Nach den Tests der Schulterbeweglichkeit oder der Geschicklichkeit sind alle Daten im Erfassungsbogen eingetragen, den Dr. Wolfgang Kraus Doris Behrendt erläutert. Dazu nutzt er Richtwerte nach Alter, Gewicht und Größe, die eine Einordnung ermöglichen. Die Daumen gehen in allen Bereichen für die strahlende Doris Behrendt nach oben. Am Test nahmen 34 Personen teil; davon 14 männliche und 20 weibliche zwischen 65 und 83 Jahren.

„Insgesamt zeigt sich wieder, dass Frauen weitaus beweglicher sind als Männer“, sagt Norbert Mutterer, der unabhängig des Alters für mehr Bewegung einsteht. zesa

