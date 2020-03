Drachenfelsen umrundet

Ketsch.Die TSG-Wandergruppe traf sich zur Wanderung zum Lambertskreuz bei Bad Dürkheim. Ziel war die Umrundung des Drachenfelses, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Name des Berges wird – wie der unweit gelegene Siegfriedsbrunnen – mit dem Drachen aus der Nibelungensage in Verbindung gebracht. Gleich nach der Ankunft auf dem Parkplatz „Saupferch“ ging es wohl präpariert für alle möglichen Wetter los in Richtung „Waldhaus Lambertskreuz“, das nach einem moderaten Anstieg auf 462 Höhenmeter erreicht wurde.

Nach einer zünftigen Einkehr führte der Weg weiter um den Drachenfelsberg herum durchs schöne „Dreibrunnental“ wieder zurück zur Waldgaststätte „Zum Saupferch“, wo die Wanderung ihren kulinarischen Abschluss fand. Zufrieden mit dem regenfreien, zeitweise sogar sonnigen Tag und gut gesättigt trat man schließlich die Heimfahrt an. Die nächste Wanderung findet am Samstag, 28. März, statt und führt nach Neustadt an der Weinstraße ins Heidenbrunnertal. Anmeldung bei Helke Schwab unter der Telefonnummer 06202/5 77 77 05. Auch Nichtmitglieder der TSG sind willkommen. Es besteht eine Mitfahrgelegenheit. hb/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.03.2020