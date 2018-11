Drei Männer unter sich

Die Mama, meine Frau und Mutter meiner Söhne, hat uns verlassen – zum Glück nur über ein verlängertes Wochenende. Doch das war für uns Zurückgelassene schwer genug. Was sollten wir mit der Zeit anfangen? Wie sollten wir uns ernähren? Und wie konnte ich die Gelegenheit nutzen, um Punkte bei den Jungs zu sammeln, zehn und acht Jahre alt, da das Zeitbudget ja sonst schon begrenzt ist?

Ich dachte, ich frage erst einmal die Bereitschaft ab, Dinge zu tun, die wir sonst eher selten machen. Da war keine Bereitschaft für Hochkulturelles er-kennbar. „Wir wollen einfach nur chillen“, sagte der Große und der Kleine nickte bejahend dazu. Also wählte ich die „Drei-F-Methode“.

Super-Pädagogen, Veganern und Vorzeigevätern empfehle ich, über das Weiterlesen nachzudenken. Denn die „Drei-F-Methode“ besteht aus Fußball, Fast Food und Fifa 19. Wir mischten die „F“s in loser Reihenfolge. Turnieren an der PS 4 folgten zum Beispiel Einkehrschwünge bei „KFC“ oder Bestellungen beim „Pizza-Mann“.

Die Jungs versicherten mir, dass sie ein solch tolles Wochenende lange nicht gehabt hätten. Als aber die Dame des Hauses heimkehrte, war die Reaktion derart überschwänglich, dass ich am Erreichen der 100 von 100 möglichen Punkten zweifelte. So springen sie an mir nicht hoch. Ich tröste mich damit, dass ich von Geburt an einen Nachteil habe: Ich habe einfach nicht so zarte Haut.

