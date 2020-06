Dreifaltigkeit im Zentrum

Ketsch/Brühl.Der Dreifaltigkeitssonntag ist keinen Ereignis aus dem Leben Jesu, sondern einem Glaubenssatz gewidmet – einem entscheidenden Geheimnis des Christentums, wie es seitens der katholischen Kirchengemeinde heißt. Es gehe um die Dreifaltigkeit Gottes – in Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist vereint.

Die Gläubigen der Seelsorgeeinheit feiern ihre Gottesdienste am Samstag, 6. Juni, um 18 Uhr in der Sebastianskirche in Ketsch, am Sonntag, 7. Juni, um 9 Uhr in St. Michael im Ortsteil Rohrhof und um 10.30 Uhr in der Schutzengelkirche von Brühl.

Keine Anmeldung mehr nötig

Ab sofort sei dazu keine Anmeldung mehr notwendig, doch in den Kirchenräumen selbst würden nach wie vor die notwendigen Vorsorgemaßnahmen gelten, heißt es in einer Einladung.

Fronleichnam, das Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi, feiern die Gläubigen mit Gottesdiensten am Mittwoch, 10. Juni, um 18 Uhr in der Schutzengelkirche und am Donnerstag, 11. Juni, um 10.30 Uhr in der Ketscher Kirche. Musikalisch werden zu Fronleichnam die Gottesdienste von einer Gruppe aus der Kantorei begleitet. mf

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020