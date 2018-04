Anzeige

Ketsch.„Jetzt habe ich gar nichts mehr zum Schauen sonntags“ – mit dem Finale der Sat.1-Show „The Biggest Loser“ endete für so manchen glühenden Anhänger eine lieb gewordene Beschäftigung: Christos Christodoulou, der Ketscher Beitrag zur Abnehm-Unterhaltungssendung, sicherte sich Platz drei und 3000 Euro Preisgeld. Von einem Startgewicht von 179,4 Kilogramm blieben beim letzten, vor zwei Tagen im Fernsehen gezeigten Wiegen noch 108,6 Kilo übrig. Für die Gewichtsreduktion von 70,8 Kilo gab es freilich Applaus beim gemeinsamen Schauen im Restaurant „Odysseus“.

Dort hatten sich Fans, Freunde und Verwandte eingefunden. Eine Schar von fast 40 Menschen fieberte der finalen Sendung entgegen. Auf welchem Platz werde Christos, der Sohn des Gastwirtsehepaars Michalis und Christina Christodoulou, wohl landen? – Die meisten Anwesenden wussten es längst. Viele waren bei der Aufzeichnung Mitte Februar in Köln mit dabei, als sich eine Delegation von rund 20 Ketschern aufgemacht hatte.

Spannend geriet dennoch, was der TV-Sender seinem Millionen-publikum kredenzt und was er am Schnittplatz dem Papierkorb vermacht. Weniger spannend, eher langatmig, fiel das Warten bis zur Entscheidung aus. Als Moderator Matthias Killing „unsere vier Finalisten“ ankündigte, dann aber zum Wiegen der Nicht-Finalisten überleitete, quittierten es die Besucher im „Odysseus“ mit einem ernüchterten „Aaaahhhhhhh“.